"Cappellacci dice che nel piano paesaggistico del 2006 erano previste deroghe. Non è assolutamente vero che ci sono deroghe: basta leggere gli articoli".

Lo ha detto l'ex governatore Renato Soru rispondendo a distanza all'attuale presidente della Regione a proposito della polemica sul vecchio Piano paesaggistico regionale (Ppr) e quello nuovo (ora chiamato Piano paesaggistico della Sardegna, Pps), durante l'assemblea di questo pomeriggio promossa dalle associazioni ambientaliste a Cagliari.

"Il Piano paesaggistico attuale non è uguale a quello del 2006 - ha detto Soru - questa è un'azione abilissima per cancellare il precedente". Soru all'attacco: "Suolo agricolo? Tutta la Sardegna diventa edificabile e l'agricoltura rischia di chiudere. Oggi siamo a un bivio - ha concluso Soru - il Ppr si può migliorare, senz'altro, ma non bisogna dimenticare che un piano paesaggistico c'è. Lo vogliamo difendere? L'alternativa è il niente".