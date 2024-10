In Sardegna

Servono non meno di 1,7 milioni di euro per la fase di ricostruzione nel comune di Orosei. E' questa la prima stima dei danni ufficiale comunicata, attraverso le modalità richieste dalla gestione commissariale, dal sindaco della cittadina nuorese, Franco Mula, al commissario per l'emergenza alluvione in Sardegna, Giorgio Cicalò.