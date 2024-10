Un riconoscimento per l'impegno profuso a favore della popolazione sarda in occasione del maltempo che nel novembre dello scorso anno ha colpito Olbia e il nord-est della regione è stato attribuito all'Esercito nel corso della 44^ edizione della Giornata d'Europa, svoltasi ieri in Campidoglio.

Il riconoscimento di "Personalità europea 2014" è stato consegnato al colonnello Pierluigi Guida nel ruolo di comandante del 5^ reggimento genio della Brigata Sassari che ha operato in quella circostanza. Gli uomini e le donne dell'Esercito, intervenuti a supporto della popolazione sin dalle prime ore del 19 novembre, nei 57 giorni di durata dell'operazione di soccorso hanno percorso 20.250 chilometri, rimosso 6000 metri cubi di acqua, movimentato oltre 5400 metri cubi di rifiuti ingombranti e detriti, per complessive 1244 ore di lavoro delle macchine movimento terra.

I soldati in quella circostanza hanno inizialmente provveduto a sgombrare strade e case da acqua e detriti e, successivamente, a ripristinare la funzionalità degli edifici scolastici consentendo la riapertura delle scuole in pochi giorni, hanno trasportato e distribuito alla popolazione circa 7000 quintali di aiuti umanitari e diverse centinaia di pasti caldi.

Uomini, mezzi e professionalità dell'Esercito sono una capacità 'duale' in grado d'intervenire, in ogni momento, in tutto il territorio italiano a supporto della comunità nazionale come dimostrato durante le emergenze e le calamità naturali che hanno colpito il Paese nel corso degli ultimi anni.

Sul territorio sono omogeneamente distribuiti 12 reggimenti genio che esprimono delle capacità non solamente operative ma anche di protezione civile.