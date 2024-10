La nazionale attori di calcio scendera' in campo a Nuoro sabato 29 con il fine di reperire fondi da destinare alle famiglie che hanno subito danni in seguito all'alluvione che ha colpito la Sardegna nel novembre scorso provocando 16 vittime.

L'occasione è un triangolare di calcio intitolato a Luca Tanzi, l'assistente capo della Polizia di Stato morto in quella tragica circostanza nel crollo di un ponte tra Oliena e Dorgali, nel nuorese, mentre scortava un'ambulanza con un ferito. Il triangolare vedra' sfidarsi la nazionale attori, le 'vecchie glorie' della Nuorese e l'associazione Acah (acronimo di All Cops Are Heroes) insieme ad agenti di polizia della Questura di Nuoro.

La giornata di solidarieta' e' stata organizzata dall'associazione Acah che tutela l'onore dei rappresentanti delle forze dell'ordine e per volere della vedova Tanzi, Annalisa Lay, i fondi raccolti saranno devoluti oltre che alle famiglie che hanno subito danni dall'alluvione anche alle famiglie sarde che vivono in stato di disagio.

Tra coloro che hanno aderito all'iniziativa ci saranno Enzo Salvi, Andres Gil, Raffaello Balzo, Edoardo Siravo, Emanuele Propizio, Fabrizio Rocca, Giuseppe Zeno, Riccardo Sardone', Andrea Montovoli, Luca Barbareschi, Samuele Mecucci e l'ex portiere della Lazio Fernardo Orsi.

"La Sardegna e' una terra - ha detto Edoardo Siravo, presidente della nazionale attori - che e' stata ferita in maniera terribile nei giorni dell'alluvione. Ed e' una terra di cui spesso ci ricordiamo solo quando andiamo in vacanza per questo e' importante fare qualcosa di concreto".

"Luca Tanzi aveva 40 anni, una moglie e due figli - ha detto Francesco Paolo Russo, presidente di Acah - il giorno dell'alluvione ha deciso di andare in giro per Nuoro a salvare vite e per questo ha perso la sua". L'iniziativa e' patrocinata dalla Polizia di Stato e dal Comune di Nuoro.