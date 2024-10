La provinciale 46 che collega Oliena a Dorgali tornerà percorribile a fine giugno. Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente del Comune di Oliena, Valentino Carta, al termine di una riunione a Cagliari, questa mattina, con i dirigenti dell'Anas.

La strada è interrotta dall'alluvione del 18 novembre scorso a causa del crollo del ponte di Oloè, dove è morto il poliziotto Luca Tanzi.

"Abbiamo avuto rassicurazioni che la percorribilità della provinciale 46 verrà ripristinata entro la fine di giugno - ha dichiarato l'assessore - La progettazione è ormai conclusa e i tecnici hanno garantito che verranno velocizzati tutti i passaggi per l'assegnazione dei lavori vista l'urgenza con la quale è necessario portare a termine l'intervento".

Da novembre il comune di Oliena ha dovuto fare i conti con ritardi dovuti a passaggi burocratici che ora pare si stiano per sbloccare. "Certo avremmo voluto che la strada tornasse percorribile molto prima, magari per Pasqua, ma tant'è - ha aggiunto Carta - Ora, dando fiducia a quanti nella riunione di questa mattina hanno preso impegni ben precisi per la riapertura entro fine giungo, possiamo dire ai nostri concittadini, che tanti sacrifici hanno fatto in questi mesi, di avere ancora un pò di pazienza.

Speriamo che questa sia la volta buona e che finiscano i disagi enormi per i danni provocati dall'alluvione".