Procede nelle zone dell'Isola colpite dall'alluvione l'attività di soccorso.

In particolare, a Olbia, è in corso la rimozione dei rifiuti e il conferimento nelle discariche autorizzate in base all'ordinanza del Commissario delegato.

Lo comunica la sala operativa della Protezione civile che descrive, nella sostanza, una situazione generale sotto controllo.

I Centri di Coordinamento Soccorsi (CCS) dislocati nei territori devastati stanno procedendo anche a una riduzione delle forze in campo soprattutto riguardo ai volontari. Si apprende inoltre che il CCS di Oristano ha cessato la sua attività.