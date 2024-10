Stabile il numero degli sfollati secondo l’ultimo aggiornamento dalla Sala Operativa Regionale della Protezione civile. In totale sono complessivamente 888, dei quali 654 quelli autonomi (persone ospitate in casa di parenti o amici) e 234 quelli assistiti (ospitati in strutture comunali). Sostanzialmente la situazione generale è sotto controllo. I Centri di Coordinamento Soccorsi (CCS) dislocati nei territori devastati stanno procedendo anche a una riduzione delle forze in campo soprattutto riguardo ai volontari. In attività restano operativi i CCS di Nuoro e Olbia.

Lo spiegamento di uomini e mezzi vede ancora per domani all’opera 278 volontari, 220 vigili del fuoco (con 72 mezzi), 200 operatori dell’Ente foreste (con 76 mezzi), 50 del Corpo forestale (18 mezzi). Le squadre "Tas" dei vigili del fuoco, specializzate nella topografia applicata al soccorso hanno terminato le perlustrazioni alla ricerca del pastore di Onanì che risulta ancora disperso.

I Vigili attendono ora ordini dalla Prefettura di Nuoro per stabilire le prossime azioni di ricerca. Le squadre operative dell’Ente Foreste da domani saranno potenziate per consentire l’effettuazione di una serie di lavori per il ripristino dell’argine di protezione nel Comune di Torpè, il ripristino della viabilità, pulizia abitazioni e il trasporto materiali in discarica nei Comuni di Olbia, Arzachena, Bitti, Seui, Talana e Ballao.