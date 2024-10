Controllare che i commercianti non speculino sulla tragedia che con l'alluvione ha colpito molte famiglie galluresi. L'obiettivo che si sono prefissati i militari delle Fiamme Gialle di Olbia, che oltre a continuare l'assistenza alla popolazione hanno incrementato le verifiche per scoraggiare possibili speculazioni da parte di titolari di esercizi commerciali che potrebbero trarre vantaggi economici.

Le pattuglie della Guardia di Finanza stanno eseguendo una serie di controlli sui prezzi di vendita di articoli divenuti essenziali a seguito dell'alluvione: sotto i riflettori sono finiti gli esercizi commerciali nella zona industriale, nelle vicinanze dell'aeroporto e in via Barcellona, e i controlli si sono focalizzati su articoli come stivali in gomma, diversi capi di vestiario e ferramenta.

Al momento non è stato riscontrato alcun aumento dei prezzi. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.