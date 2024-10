Domani prima della partenza per Reggio Emilia per la partita di campionato di Serie A di basket con la Grissin Bon dirigenti, staff e roster della Dinamo Sassari consegneranno ai rappresentanti dell'Associazione "Agorà" i fondi raccolti attraverso iniziative organizzate ad hoc dalla Fondazione Dinamo e dalla società a sostegno della popolazione colpita dal ciclone Cleopatra.

Prima della consegna, la Dinamo Banco di Sardegna al gran completo pranzerà in un ristorante di Olbia.

All'Associazione "Agorà", che con i suoi volontari assieme alla Caritas ha gestito in piena emergenza post alluvione il Centro Servizi Umanitari di Olbia, sarà versata la somma raccolta in occasione delle apposita giornate di sensibilizzazione organizzate al PalaSerradimigni in concomitanza con la sfida di Eurocup con i tedeschi dell'Oldenburg e quella di campionato con la Scandone Avellino, cui si aggiungono i fondi raccolti con l'evento di solidarietà "A canestro per la Sardegna" e quelli donati dalle tifoserie della stessa Avellino e della Victoria Libertas Pesaro.