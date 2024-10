L'assessorato al Bilancio del Comune di Olbia ha sospeso il pagamento dei tributo sui rifiuti e i servizi, la Tares, in scadenza il 16 dicembre e il 17 febbraio, ai cittadini che hanno subito danni legati all'alluvione. Nei prossimi giorni verrà diffuso il modello di certificazione necessario per ottenere la sospensione.

Nel frattempo, davanti agli uffici comunali si registrano lunghe file agli sportelli per avere informazioni sui contributi previsti dall'ordinanza del Commissario delegato all'emergenza.

Tra la popolazione sta montando la protesta per le modalità di concessione dei fondi destinati a chi ha subito danni strutturali alle abitazioni.

Due le erogazioni possibili: quella per l'autonoma sistemazione che spetta a coloro che non possono fare rientro a casa; quella per il risarcimento dei danni agli impianti e alle strutture portanti, con esclusione, però, di tutto ciò che è rimasto sotto la marea di fango e acqua all'interno delle abitazioni e degli scantinati.