A nove mesi dall'alluvione che ha devastato la Sardegna e in particolare la Gallura (13 vittime), a Olbia il sentimento diffuso è l'abbandono. Una sensazione palpabile durante la conferenza stampa del sindaco alla quale hanno preso parte anche cittadini indignati.

La conta dei danni è stata completata: 120 milioni di euro gli interventi per mettere in sicurezza il territorio e altri 100 per il ristoro dei cittadini: questi i numeri forniti da Giovannelli in una lettera-appello a Renzi.