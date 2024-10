La Confartigianato provinciale di Sassari informa tutte le imprese artigiane che presso la sede di Olbia, in Via San Gallo 67, è operativo lo Sportello Credito della Confidi Finart.

“Oggi ancor di più è importante e necessario essere al fianco delle nostre imprese affinché possano essere messe in condizioni di ripartire il prima possibile” – afferma Mario Piras Presidente del Confidi Finart.

Il servizio del Confidi, viene pertanto ampliato per assistere il più possibile le imprese colpite dall’alluvione in questo momento già particolare l’economia del nostro territorio.

Inoltre, gli uffici di Sassari in Via Alghero n. 30, sono a disposizione delle imprese per quanto riguarda le scorte di materie prime ai sensi della Legge 949/52, meglio nota come Artigiancassa.

Per informazione e appuntamenti rivolgersi ai numeri: 079/280569– 079/271280.