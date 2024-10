Saranno portati nella discarica di Coldianu, del Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri, oltre 5.000 mc di rifiuti urbani non separabili dal fango che li avvolge (arredi rovinati, apparecchiature elettriche ed elettroniche, vestiti, stoviglie, etc..) di Torpe’. E’ quanto prevede un’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza, Giorgio Cicalò, nell’ambito delle operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle aree ubicate in Comune colpite dall’ondata eccezionale di maltempo.

Il provvedimento si è reso necessario per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie. Il Commissario, accertato che in provincia di Nuoro non ci sono discariche di volumetria disponibile per il conferimento della predetta tipologia di rifiuti, si è rivolto al sindaco di Ozieri che ha dato la disponibilità ad accoglierli nella discarica del Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri.