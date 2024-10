Una nuova emergenza si presenta agli occhi delle autorità che fronteggiano il periodo post-Cleopatra. Sono infatti in corso accertamenti per stabilire responsabilita' e posizione delle persone collegate alle raccolte fondi che si sono attivate in questi giorni in aiuto alle persone alluvionate.

I carabinieri del comando provinciale di Sassari invitano la popolazione a diffidare da iniziative di solidarieta' non provenienti da amministrazioni locali o Protezione civile, rivolgendosi prima di donare qualcosa o ai contatti dedicati per la consegna delle donazioni o al 112 o alle altre forze di polizia. Su internet e sui social network compaiono in questi giorni, tra le campagne di solidarietà anche iniziative truffaldine, non autorizzate ne' riconosciute dalla Protezione civile ne' dal comune di Olbia ne' da altri enti riconosciuti.