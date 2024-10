Domani, 18 novembre, ricorrerà il primo anniversario dell'alluvione Cleopatra che nel 2013 devastò la Sardegna causando la morte di 16 persone.

Già da oggi, in tutta l'isola, si terranno assemblee e incontri in memoria delle persone scomparse in quei tragici giorni.

A Olbia, nella chiesa della Sacra Famiglia, Mons. Sebastiano Sanguinetti celebrerà alle 18 una Messa in suffraggio delle vittime. Nell'aula magna del Liceo Classico Gramsci, questa mattina, sono stati presentati dal comitato #18undici un reportage sull'alluvione e i cd del concerto "Sardegna Chi_Ama". Alle ore 11 si terrà un dibattito a cui prenderà parte anche il Presidente della Regione, Francesco Pigliaru. Al Liceo Scientifico Mossa, invece, le ragazze della Hermanea Volley e i tennisti del Circolo Terranova racconteranno il loro impegno nel dopo alluvione e ospiteranno alcuni cestisti della Dinamo Sassari, i Nasodoble e Gino Marielli e Gigi Camedda dei Tazenda.

A Tempio e Luras, domani alle 18, messe in suffraggio delle vittime. Celebrazioni in suffraggio della famiglia Passoni anche ad Arzachena domani alle 11.

Celebrazioni anche a Nuoro, Bitti e Posada, a Torpè l'anfiteatro comunale sarà intitolato a Maria Frigiolini.

Anche nell'oristanese a Uras, Terralba e Solarussa una serie di mostre e iniziative ricorderanno i tristi fatti del 18 ottobre.