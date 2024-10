In Sardegna

Inizieranno alle 10 di domattina, a Tramatza al centro congressi dell'hotel l'Anfora, i lavori del vertice post alluvione convocato dal presidente della regione Ugo Cappellacci per fare lo stato dell'arte degli interventi in corso e programmare le azioni per accompagnare le comunità e i cittadini fuori dall'emergenza.