In Sardegna

Il Commissario delegato per l'emergenza, Giorgio Cicalò, ha emesso un'ordinanza con la quale proroga fino al 10 dicembre gli interventi indifferibili e urgenti nel Comune di Olbia, per il ripristino della rete delle acque bianche e per la pulizia del reticolo idrografico interno, nonchè la disostruzione di ponti, tombini e opere d'arte in genere, con sgombero detriti e materiali depositatisi in seguito agli eventi alluvionali.