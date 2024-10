“Ringraziamo Joachim Low per le parole di stima e incoraggiamento espresse in più occasioni nei confronti del popolo sardo. Aspettiamo la nazionale tedesca nella nostra isola, sperando che scelga ancora la Sardegna per i propri ritiri, come ha fatto negli ultimi 6 anni. Sarebbe un segnale ed un messaggio pubblico importante per un’isola che affronta il suo percorso di ripresa dal un’alluvione che ha danneggiato non solo le persone, i luoghi e le infrastrutture, ma anche l’immagine. In queste ore è fondamentale fronteggiare l'emergenza, ma è altrettanto importante programmare la ripresa post alluvione e sostenere le imprese in difficoltà. Il nostro desiderio è quello di rialzarci in piedi con il lavoro, con il coraggio e la volontà di riscatto della nostra gente. Il migliore aiuto che si possa dare alla Sardegna è quello di sceglierla ancora come meta turistica e di acquistare gli eccellenti prodotti del nostro agroalimentare. Invitiamo pertanto tutti gli amici della Sardegna a compiere questa scelta che, se fino a qualche settimana era una decisione a favore della qualità, oggi assume anche un significato etico e sociale importante”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Ugo Cappellacci, commentando le parole di incoraggiamento del CT della nazionale tedesca ("Sardi un grande popolo, reagiranno").