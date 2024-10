Questa mattina, presso la sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, alla presenza del Prefetto di Nuoro Luca Rotondi, del Vescovo Mons. Antonello Mura e del Sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, sono stati conferiti gli Encomi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai Vigili Giovanni Pietro Pittalis e Luciano Voe, con la seguente motivazione:

“ .. per lo straordinario spirito di altruismo e le spiccate qualità professionali dimostrate il 28 novembre 2020 nell’azione di salvataggio a persone, che erano rimaste intrappolate nella propria abitazione a seguito degli eventi emergenziali , portandoli in zona sicura. Bitti, 28 novembre 2020 ”

Unitamente alle attestazioni di compiacimento pervenute da parte dei Vertici del C.N. dei VVF, si è unito il plauso del Comandante Antonio Giordano e di tutti i Vigili del Fuoco nuoresi, cogliendo l’occasione per ringraziare ancora una volta, oltre ai Vigg. Pittalis e Voe, tutto il personale del Comando, per la meritoria prova di professionalità, senso del dovere e di appartenenza, dimostrato negli oltre 6000 interventi che anche per questo 2021, che volge al termine, si sono effettuati, riscuotendo la riconoscenza dei Cittadini e l’apprezzamento delle Autorità locali.