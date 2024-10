Proseguono le ricerche coordinate dai Vigili del Fuoco dell’allevatore disperso la notte di lunedì scorso nelle campagne tra Bitti e Onanì (NU).

Lo fa sapere la sala operativa della Protezione Civile della Sardegna. Non sono state segnalate invece variazioni di rilievo sul numero degli sfollati che si attesta a 871 tra autonomi, ospitati in abitazioni private, e assistiti in centri di accoglienza appositamente predisposti nei Comuni. Alcuni centri del Nuorese continuano a richiedere l’approvvigionamento di acqua potabile tramite le autobotti. Il tempo, secondo le previsioni dell’Arpa Sardegna, è molto nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio o temporalesco nel nord dell’Isola e nelle zone occidentali, le temperature minime sono stazionarie o in lieve calo e le massime in leggero aumento.

Le forze in campo, secondo l’ultimo aggiornamento, vedono 303 Vigili del Fuoco, 251 operatori dell’Ente Foreste, 97 del Corpo Forestale e circa 400 volontari.