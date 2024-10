Sarà l’occasione per aiutare la Sardegna e le persone colpite dall’alluvione. Una partita di basket che vedrà la dirigenza e lo staff della Dinamo Banco di Sardegna e il Comune di Sassari scendere in campo, assieme ai rappresentanti delle autorità, ai giornalisti e ai giocatori biancoblu.

L’obiettivo è quello di riempire, ancora una volta, gli spalti del PalaSerradimigni di tifosi e simpatizzanti che potranno contribuire alla raccolta fondi organizzata in concomitanza con l'incontro.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:30 di sabato 21 dicembre 2013. Il match “A canestro per la Sardegna” avrà come protagonisti i dirigenti biancoblu capitanati dal presidente Stefano Sardara, i consiglieri comunali capitanati dal sindaco di Sassari Gianfranco Ganau, staff tecnico biancoblu e firme della stampa locale.

Gli ospiti d’onore saranno naturalmente loro, i giocatori della Dinamo Banco di Sardegna.

A breve saranno annunciate le due formazioni chiamate ad affrontarsi in campo anche se sono già partite le operazioni di mercato che sotto traccia provano a disegnare i due roster contrapposti. L'obiettivo unico e condiviso è quello di dare un sostegno concreto alla Sardegna e alla sua gente.

