“La Regione Sardegna ha rispettato i tempi previsti dai provvedimenti dello Stato per la definizione dei criteri di accesso ai contributi per le attività produttive che hanno subito i danni dell’alluvione 2013”.

Lo annuncia l’assessora con delega alla Protezione civile Donatella Spano. Oggi, su sua proposta, l’Esecutivo regionale ha approvato i criteri, le modalità di gestione e la modulistica relativa ai contributi statali.

Come da cronoprogramma definito dal Dipartimento nazionale, una volta concluso l’impegnativo lavoro di coordinamento e monitoraggio della procedure per le domande di indennizzo dei cittadini, la Direzione regionale della Protezione Civile ha definito le modalità tecniche specifiche e la relativa modulistica per le domande delle attività produttive. Ha quindi trasmesso la documentazione al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile lo scorso 21 ottobre e ottenuto risposta positiva il 22 novembre, necessaria prima del passaggio in Giunta.

I soggetti interessati potranno presentare la domanda di contributo entro 40 giorni dalla pubblicazione nel Buras della delibera odierna utilizzando la specifica modulistica che verrà pubblicata a brevissimo nella pagina della Protezione civile regionale. Come nel caso precedente anche stavolta verrà data ampia informazione della procedura prevista in base ai criteri e nel rispetto di un preciso cronoprogramma. Nei prossimi giorni verrà organizzato un incontro territoriale per illustrare i dettagli procedurali.