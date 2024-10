Per il crollo del ponte di Oloé, a Oliena, dove morì l'agente della Polizia Luca Tanzi, e per la scomparsa della pensionata Maria Frigiolini nella sua casa di Torpè, nel corso dell'alluvione del 18 novembre 2013 causata dal ciclone Cleopatra, sono 76 gli indagati, fra amministratori locali e tecnici, finiti nelle due inchieste della Procura della Repubblica di Nuoro.

Questa mattina era prevista l'udienza davanti al Gup del tribunale, sulle richieste di rinvio a giudizio avanzate dal pm Andrea Vacca, ma è stata rinviata per un difetto di notifica ad un indagato.

Il procedimento davanti al giudice è stato quindi aggiornato e sono state fissate due diverse date: quella relativa al crollo del ponte di Oloé per il 4 maggio, mentre quella per la morte della pensionata il 28 giugno. In comune fra le due indagini ci sono una decina di indagati. Le accuse fanno riferimento all'inondazione ed al crollo con reati quali disastro e omicidio colposo.