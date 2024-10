Questa mattina si è tenuta una riunione, alla presenza dell'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Angela Nonnis, del commissario delegato, Giorgio Cicalò, e del capo compartimentale Anas della Sardegna, Valerio Mele, per fare il punto sulla situazione degli interventi in seguito all'alluvione del 18 novembre 2013.

"Sulla base della valutazione dei danni già effettuata - ha detto l'assessore Nonnis - sono in corso i sopralluoghi operativi dell'Anas nelle province colpite per condividere scelte e priorità con il territorio e per individuare quali saranno le ulteriori opere da realizzare".

Nel corso dell’incontro si è parlato anche delle cifre che occorrono per la messa in sicurezza di strade statali e provinciali: 113 milioni di euro.

Inoltre, il commissario Cicalò, infine, ha riferito che entro febbraio terminerà la valutazione dei soldi necessari per i danni subiti dalle attività produttive e dai privati.