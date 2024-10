Schiaffi e qualche pugno a un bambino accusato di aver fatto il bullo con il figlio tredicenne di cui è compagno di scuola. Un uomo di Nuoro sarebbe il protagonista di una vicenda destinata a far discutere a lungo.

Erano le 13.30 di venerdì 20 ottobre quando l’uomo, dopo aver assistito a una discussione fra il figlio e un compagno di classe al termine delle lezioni, ha deciso di fare giustizia nel cortile della scuola media di Furreddu, in via Aosta. Ha preso a calci la bicicletta a bordo della quale il ragazzino era arrivato a scuola e, dopo averlo colpito con schiaffi e qualche pugno, gli ha urlato di tenersi alla larga dal figlio.

È stato un genitore che ha assistito alla scena a placare la rabbia dell’uomo. Anche diversi insegnanti e alcuni passanti avrebbero assistito attoniti alla scena informando la polizia dell’accaduto. Così, nel cortile della scuola media “Mariangela Maccioni” dell’Istituto comprensivo n°3, è arrivata una volante del 113 i cui agenti hanno raccolto le prime testimonianza.

Lo studente, dopo essere stato aggredito con violenza, è stato accompagnato d’urgenza all'Ospedale San Francesco. L’uomo, dopo essere stato accompagnato in Questura, dove ha ammesso di essere esasperato dalle continue umiliazioni subite dal figlio in classe, è stato denunciato per violenze su un minore.