La chiusura degli atenei italiani in seguito all'emergenza coronavirus ha costretto facoltà e dipartimenti a studiare nuovi metodi per la prosecuzione dell'anno accademico e il regolare svolgimento di esami e sessioni di laurea in programma.

Il rischio di perdere la sessione primaverile a causa della pandemia è concreto per tanti. Il sistema universitario fatica, così come il sistema Italia in generale. Eppure, docenti e impiegati si sono messi subito all'opera per venire incontro alle esigenze degli studenti fornendo per via telematica i servizi prima erogati fisicamente.

Andrea Dalu di Posada è stato il primo studente a conseguire la laurea ai tempi della pandemia fra gli atenei sardi. Oggi, a partire dalle ore 11, ha discusso in video chiamata la sua tesi magistrale per il dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Sassari. L'elaborato si intitola “Incendi boschivi in Sardegna. Analisi di due sistemi locali di lavoro”. L'indagine ha riguardato questo triste fenomeno tra il 2015 e il 2018, con particolare riguardo alla possibile correlazione tra criminalità ed incendi nei territori di Siniscola e San Teodoro.

Il giovane, purtroppo, ha dovuto rinunciare ai momenti di goliardia e festa con amici e parenti, probabilmente solo rinviati a tempi più sereni. Ma ha potuto gioire comunque di un eccellente votazione di 110/110. Ad Andrea e alla sua famiglia i più sentiti auguri della redazione di Sardegna Live.