All'Università di Cagliari più posti in Medicina. Per la facoltà del capoluogo sardo è stato ufficializzato dal ministero l'aumento dei posti a disposizione nel prossimo anno accademico: il numero chiuso passa così da 240 a 330.

A darne l'annuncio, alla vigilia delle giornate di orientamento per i futuri laureandi, è il rettore Francesco Mola. "Ho chiesto uno sforzo - spiega - sia alle colleghe e ai colleghi che alla struttura tecnico-amministrativa dell'ateneo per far sì che il numero programmato in medicina e chirurgia aumentasse notevolmente. Abbiamo lavorato sodo per poter portare il numero da 240 a 330, con un incremento del 40% dei posti".

"I novanta posti in più rappresentano - sottolinea il rettore - un grosso impegno e dobbiamo ringraziare la disponibilità del personale docente, medico e tecnico della facoltà di Medicina e Chirurgia. Siamo molto soddisfatti per questo importante traguardo e sono molto orgoglioso di aver trovato il consenso unanime dell'ateneo nel contribuire ad arginare una carenza strutturale di medici sul territorio regionale e nazionale. Ritengo sia un nostro dovere, per la parte che ci compete, dare risposte alle esigenze del Paese".

La misura dell'incremento dei posti programmati in Medicina è contenuta nei decreti firmati a febbraio dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Il provvedimento si accompagna all'uscita del calendario relativo alle due sessioni di Tolc per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. La prima sessione di test è fissata per il 13 aprile, la seconda a luglio, da sostenere in presenza tramite la piattaforma informatica Cisia, in apposite postazioni predisposte dai singoli atenei. Per poter partecipare ai test, i candidati devono iscriversi attraverso il sito web www.cisiaonline.it, da qui possono accedere anche alle esercitazioni e ai corsi di preparazione nelle materie previste dal Tolc.