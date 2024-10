L'Opera Beach Arena, la R&G Music di Olbia e Produzioni Artistiche Vadilonga hanno ideato e realizzato un nuovo format dedicato ai bambini - CartoonLand show - per aprire ufficialmente il periodo estivo per i più piccoli. La vera star della giornata sarà Lucilla. Il suo canale Youtube è il più amato dai bambini, è allegra, colorata e divertente. Oggi ha un seguito di quasi 18.000 followers su Facebook. Su YouTube i suoi video e le sue canzoni hanno un successo eccezionale: oltre 100 milioni di visualizzazioni in poco più di due anni. È amata dai più piccoli e apprezzata dai genitori. A bordo della sua astronave ogni tanto arriva sulla terra per far divertire, ballare e cantare proprio tutti. Adora la musica e i bambini; fa ballare i più piccoli e durante la pandemia è stata amata e ricercata anche dai genitori. Riceve tantissime lettere da bambini di ogni età. Una laurea in Scienze dell’Educazione grazie alla quale riunisce le grandi passioni che da sempre la accompagnano: il canto, la danza e l’amore per i bambini.

Lucilla, col supporto della fantasia dei più piccoli, incarna uno dei personaggi oggi più amati e seguiti dal pubblico infantile. Da vera e autentica reginetta della Alman Kids (la nota etichetta discografica), è solita cantare e recitare: “Sono Lucilla e vengo dal Sole per far divertire tutti i bambini.

Alle ore 17,30 l'apertura delle porte per il grande concerto di Lucilla e, in chiusura di serata, la musica di DJ Cartoon. “Portare una star dei Social, che ha oltre 3 milioni di visualizzazioni al giorno, all’Opera Beach Arena è sicuramente una scelta coraggiosa ed è sicuramente una novità unica per la Sardegna, ma dalle prime interlocuzioni e dai sopralluoghi è emerso come il Poetto e L’Opera Beach Arena sia una location ideale e capace di accogliere le famiglie e i bambini” commenta entusiasta lo staff dirigenziale del locale.