Il mondo della scuola continua a cadere a pezzi. E non solo metaforicamente. Da una parte si parla di un piano di ridimensionamento che di fatto significherà l'addio alle scuole dei piccoli paesi, dall'altra si registrano sempre con maggiore intensità denunce che riguardano lo stato di abbandono degli edifici scolastici.

A Sorgono, nell'istituto professionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, che ospita cinque classi con due sezioni ciascuna, per una media di venti ragazzi per classe, la situazione si fa sempre più allarmante.

SOFFITTI COLABRODO «Quando piove dal soffitto colano addirittura le gocce d'acqua - racconta a nome di tutti la studentessa Maria Marrocu - e i muri sono gonfi di umidità. L'impianto di riscaldamento è da mesi inefficiente e nonostante le nostre numerose lamentale, a cui sono seguiti diversi scioperi, per il momento la situazione non è cambiata».

Al rientro dalle vacanze natalizie, il 7 di gennaio, nell'istituto agrario hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione dell'edificio appaltati dalla Provincia di Nuoro.

«Il piano di manutenzione prevede il rifacimento e la impermeabilizzazione del tetto di una parte della nostra scuola - spiega Maria Marrocu -, ma i lavori inspiegabilmente sono stati interrotti prima della loro conclusione e da oltre una settimana tutto risulta bloccato».

Agli studenti non è arrivata alcuna spiegazione ufficiale dell'accaduto. «Mercoledì scorso a causa del freddo insopportabile - dice Marrocu - abbiamo sollecitato l'intervento di un tecnico, ma il problema non è stato risolto. Per questo motivo giovedì scorso la nostra classe è stata trasferita nella sala mensa. Negli ultimi anni, vista l'inagibilità di una parte della struttura, molte classi sono state spostate. Una quinta è finita nella bidelleria, mentre una seconda si trova nell'aula di informatica. Anche la palestra necessita di un intervento di manutenzione visto che i vetri da anni sono rotti e ogni volta che piove entra l'acqua».

RASSICURAZIONI La Provincia di Nuoro fa sapere che i lavori di manutenzione e d'impermeabilizzazione del tetto dell'edificio scolastico di Sorgono sono stati interrotti a causa del maltempo e che riprenderanno quanto prima. Gli uffici tecnici dell'ente nuorese sottolineano che tutto risulta procedere nella norma e non appena il tempo concederà una tregua sarà possibile portare a conclusione le opere di sistemazione già avviate.