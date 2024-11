Il governo regionale, su iniziativa dell'assessore Gian Franco Satta, ha approvato una spesa di 5 milioni di euro per sostenere gli allevatori colpiti dall'emergenza idrica nel 2024.

Questi fondi saranno destinati alle aziende situate nei 141 comuni dichiarati in stato di calamità e gestiti dall'Agenzia Laore Sardegna e dai Comuni. Gli allevatori riceveranno un rimborso per le spese sostenute nell'acquisto di foraggi e mangimi per il bestiame tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2024.

La giunta ha anche fissato i massimali di indennizzo per animale allevato: 100 euro per bovini e bufalini, 100 euro per equini, 20 euro per ovini e caprini, e 20 euro per suini. Questi parametri saranno utilizzati per distribuire le risorse in base alle necessità di ciascuna azienda.