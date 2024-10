Si terranno stamattina a Orune i funerali di Mauro Antonio Carai, l'allevatore 74enne di Orune ucciso a coltellate sabato nelle campagne del paese a venti metri di distanza dalla statale 389.

Una morte violenta, la vittima colpita con diversi fendenti, tra i cinque e i dieci, uno dei quali ha reciso l'arteria del collo. Sono alcuni dei dettagli emersi dall'autopsia eseguita ieri a tarda sera nell'ospedale San Francesco di Nuoro dall'anatomopatologo Vindice Mingioni, che ha chiesto alcuni mesi di tempo per gli esami istologici che potranno chiarire anche l'ora esatta di morte. L'assassino ha colpito la vittima più volte e con rabbia.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un omicidio d'impeto, come sono propensi a pensare gli inquirenti, o se ci sia magari un movente legato al mondo delle campagne.

Carai ha lasciato sette figli e diversi nipoti, viene descritto da tutti come un uomo tranquillo, dedito al lavoro. Sabato sera non era rincasato all'ora di cena, per questo uno dei figli è andato a cercarlo trovandolo senza vita attorno a mezzanotte. Era riverso in una pozza di sangue a pochi passi dalla sua Fiat Punto a fari spenti e senza chiavi che non sono mai state ritrovate, come anche il suo cellulare. Nell'auto nessun segno di colluttazione o macchie di sangue.

I carabinieri del Reparto operativo di Nuoro e della Compagnia di Bitti indagano a 360 gradi nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo. Uno dei quesiti chiave è se Carai sia stato colpito nel punto in cui è stato trovato o se è arrivato li vicino alla statale per cercare di salvarsi chiedendo aiuto. Qualche risposta potrebbe arrivare dagli esiti dell'esame autoptico.