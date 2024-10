I Carabinieri della Stazione di Talana e della Squadriglia anticrimine di Arzana hanno arrestato in flagranza di reato durante la commissione di un furto un allevatore 64enne del posto.

L'uomo, durante la notte, si sarebbe portato ai confini tra i comuni di Talana e Triei allo scopo di rubare in un capannone col volto coperto da un passamontagna. I militari, infatti, lo avrebbero bloccato mentre sottraeva circa 10 chili di mangime composito e del gasolio dalla struttura. L’uomo avrebbe avuto con sé anche un coltello con una lama di circa 23 centimetri. I militari lo hanno arrestato per furto aggravato, denunciandolo per la detenzione del coltello e sanzionandolo secondo la normativa anti-Covid, poiché al di furori della propria abitazione dopo le 22.

Da molti giorni gli uomini dell’Arma stanno lavorando per prevenire questi particolari reati, anche in orario notturno. I controlli proseguiranno senza sosta.