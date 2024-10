E' chiuso per gli inquirenti il caso di Carlo Seoni, l'allevatore 62enne scomparso martedì scorso dalla sua casa di Villanova Strisaili e ritrovato stamani cadavere sulle rive del lago dell'invaso del Flumendosa, in località Pranu Su Chiai, in agro di Villagrande. L'uomo si è suicidato.

Il corpo dell'allevatore 62enne si trovava adagiato sulla riva del torrente affluente del lago dell'alto Flumendosa. Sul posto è arrivato il medico legale e personale del 118 che hanno accertato le cause del decesso dovute ad ''arresto cardio circolatorio in seguito ad asfissia per immersione in acqua a scopo suicida''.

E dunque escluso dolo o maleficio. Il corpo è stato ritrovato con una pietra legata al collo. La salma si trova ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria nell'obitorio dell'ospedale civile di Lanusei.