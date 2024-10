È andata avanti senza sosta la terza giornata di ricerche di Stefano Muceli, il 57enne scomparso tre giorni fa da Cardedu, quando si è allontanato dal suo ovile verso il versante collinare di Perdu Pili per recuperare il bestiame. A dare l'allarme, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, sono stati i familiari.

Le ricerche sono coordinate dai Vigili del fuoco di Nuoro. Sul posto è giunto il Comandante Provinciale Giordano con una squadra del distaccamento di Lanusei, due unità TAS (Topografia Aplicata al Soccorso), due unità SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto), due unità cinofile e tre unità SAF (Soccorso Alpino Fluviale), oltre a un elicottero del reparto volo Sardegna di base ad Alghero. In totale 16 unità dei Vigili del fuoco con otto mezzi al seguito.

Operano in collaborazione con i Vigili del fuoco il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico e vari volontari del posto. In totale sono più di cento gli ettari di terreno passati al setaccio dai soccorritori e i mezzi aerei del corpo nazionale ma per ora del 57enne nessuna traccia.