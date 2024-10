La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio relativamente alla morte di Ignazio Melis, il 67enne allevatore trovato privo di vita ieri sera nella sua abitazione in via Cagliari a Ballao. Il fascicolo è stato aperto per autorizzare l'autopsia. L'incarico sarà affidato nelle prossime ore.

Solo gli accertamenti chiariranno se effettivamente si sia trattato di omicidio o di un incidente. L'uomo è stato trovato disteso in una pozza di sangue, con una profonda ferita sulla testa. Andrà stabilito se questa sia stata causata da un oggetto contundente, avvalorando l'ipotesi del delitto, o se sia causa di caduta conseguente a un malore.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari e della stazione di Ballao intanto stanno proseguendo gli accertamenti. Oggi torneranno nell'abitazione per un ulteriore sopralluogo.