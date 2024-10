Domani a Bultei si terrà un convegno dal titolo “Allevamento Ovino, opportunità per il territorio”. L’appuntamento è fissato per le ore 10:30 nel centro culturale “Aldo Moro”, in via Sanna.

L’incontro, organizzato dall'amministrazione comunale di Bultei, è un'iniziativa che si pone l'obiettivo di fornire ulteriori elementi di conoscenza "formativa" agli allevatori, andando a integrare il lavoro svolto quotidianamente da veterinari e agronomi piuttosto che tecnici specializzati.

Dopo il saluto ai partecipanti da parte dei sindaco Francesco Fois, interverranno i relatori Giovanni Pinna, tecnico alimentarista, Bastianino Mossa, veterinario, e Antonello Carta – Ricercatore Agris.

“Gli argomenti che saranno trattati domani sono importanti per il comparto ovino e caprino del Goceano. Una realtà caratterizzata dall'avere una consistenza ovina pari a circa il 10% dell'intera provincia di Sassari che ne conta in totale circa 950.000 capi. La stessa presenza sul territorio di una cooperativa di trasformazione casearia come la "Latteria sociale Sa Costera", composta da quasi 500 soci è significativa dell'importanza economica e sociale che l'allevamento della pecora e della capra da latte riveste per i nove comuni del comprensorio Goceano”. E’ quanto spiega dottor Mossa, veterinario libero professionista, nato a Bultei e da 25 anni vive a Piacenza, dove si occupa di bovini, ovini e caprini.

“Sono convinto che in Sardegna, in Goceano, ci sono delle potenzialità di sviluppo e quindi di miglioramento dell'allevamento ovicaprino inespresse e importanti. Potenzialità che se compiutamente espresse, possono consentire a questo territorio di proiettarsi verso il mercato del futuro con più certezze, sia dal punto di vista della sicurezza che della qualità dei suoi prodotti oltre a beneficiarne economicamente in maniera significativa. Per cui ritengo che si debba generosamente aiutare i ragazzi del posto a diventare dei bravi pastori/imprenditori, cercando di fornire loro maggiori conoscenze e professionalità”.

Al convegno parteciperanno anche il dottori veterinari e agronomi: Giuseppe Argiolas e Roberto Boi, ideatori del metodo brevettato di gestione dell'allevamento ovino e caprino denominato Sementusa. Questo metodo sarà illustrato dal dottor Mossa, spiegandone i concetti che lo ispirano e i punti fermi applicativi che lo caratterizzano. Se applicato in maniera corretta negli allevamenti del territorio, lo stesso metodo, permetterebbe agli allevatori di recuperare delle quote di utili importanti per l'economia delle loro aziende con evidente miglioramento delle produzioni ovine e caprine sia in termini quantitativi che qualitativi.