In Sardegna

Si è presentato alla Motorizzazione civile di Sassari con una piccola telecamera nascosta e ha trasmesso in diretta le immagini dei quiz che gli erano capitati durante lo svolgimento dell'esame teorico per il conseguimento della patente di guida. In questo modo riceveva le risposte corrette da un aiutante esterno. Il suo atteggiamento, però, ha insospettito gli esaminatori che hanno allertato la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno scoperto il sistema e hanno denunciato il candidato.