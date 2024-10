Nel pomeriggio di ieri la polizia ha denunciato un cittadino di nazionalità cinese di 25 anni, residente a Sassari, regolare sul territorio nazionale, per truffa ai danni dello Stato.

Gli agenti sono intervenuti alla Motorizzazione Civile, dove al momento si stavano tenendo degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida.

Il Funzionario Pubblico, addetto alla supervisione dei candidati, che in più occasioni aveva ricordato ai candidati di non far uso di apparecchi elettronici e di spegnere i cellulari, ha notato strani movimenti da parte del giovane.

Una volta terminato l’esame, il cittadino cinese, accompagnato in una stanza e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una fascia elastica nascosta sotto la felpa, composta di diverse tasche contenenti una chiavetta per la connessione internet, una radio trasmittente GSM, una micro camera e un auricolare.

Secondo la polizia il candidato era in collegamento con un’altra persona, che dall’esterno forniva le soluzioni alla domande del test.