Allerta meteo della Protezione Civile in Sardegna.

E' stato emanato un avviso di moderata criticità per rischio idrogeologico dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore. In particolare, nel Campidano, Iglesiente, Gallura, Logudoro, Bacino Montevecchio Pischilappiu, Tirso e Flumendosa-Flumineddu si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

Secondo gli esperti meteo i fenomeni potranno esser di forte intensità, scariche elettriche e raffiche di vento anche di burrasca dai quadranti occidentali.