La Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un'allerta gialla, per temporali, valida dalla mezzanotte di oggi, sabato 26, fino alle ore 21 di domani, domenica 27 ottobre 2024, su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro.

L’Amministrazione comunale di Cagliari invita le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza, con particolare riguardo per il territorio della Municipalità di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento.

Il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari, con un avviso dedicato territorio municipale di Pirri, ha reso noto l’elenco delle vie dove è opportuno evitare di parcheggiare, dalle ore 00:00 alle 21 di domenica 27 ottobre 2024:

- Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

- Italia;

- Dolianova;

- Sinnai;

- Settimo;

- Mara;

- Donori;

- Santorre Di Santarosa;

- Confalonieri;

- Ampere.

Le automobili parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile:

- restare nelle proprie abitazioni;

- se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori;

- limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza;

- mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.

È fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.