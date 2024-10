E' scattato nel fine mattinata di oggi il Piano di protezione civile del Comune di Sassari, non appena arrivato l'allerta meteo dalla Protezione civile regionale. Con il Piano è scattata anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e università.

Il sindaco questa mattina ha attivato il Centro operativo comunale per le emergenze e il Servizio di Protezione civile comunale ha messo in azione i barracelli e la Misericordia.

Il responsabile della procedura ha inviato alle guardie rurali una comunicazione chiedendo di intensificare i controlli nelle aree considerate a rischio idreogeologico, idraulico, frane e identificate nel piano di protezione civile comunale.

Per l'occasione è stata allertata anche l'associazione Misericordia che, in virtù di una recente convenzione siglata con il Comune, sarà operativa per l'attività di prevenzione e intervento in caso di emergenza idrogeologica.

Saranno monitorate le zone su Rio Mannu, Rio Gabaru, Rio Ottava, Rio Tissi, quindi ancora i costoni delle gallerie Mascari, la valle del Fosso della Noce e ponte Rosello, quindi valle del Logulentu, valle Gardona.

Dalle 15,59 di oggi, inoltre, il centro operativo comunale è collegato con la Sori, la sala operativa regionale integrata. Un canale diretto con la Protezione civile regionale che potrà così effettuare, per le prossime ore e sino alla conclusione dell'allerta, il monitoraggio sul territorio.

Il sindaco quindi, con una ordinanza, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole materne e gli asili nido pubblici e privati del Comune di Sassari dalla conclusione del turno antimeridiano odierno e fino alle ore 12 di venerdì 2 ottobre 2015, salvo rettifica in caso di mutamento delle previsioni meteo.

Per una capillare comunicazione, la centrale operativa della polizia municipale ha avviato i contatti con le scuole superiori e l'università.

Dagli uffici del Settore Politiche giovanili e istruzione, invece, sono state inviate le comunicazioni ai nidi, agli asili, alle scuole elementari e medie.

È stato allertato, infine, tutto il personale comunale reperibile dei settori Ambiente e Manutenzioni.

L'allerta meteo con codice rosso lanciato dalla protezione civile della Regione sta inducendo, dunque, i sindaci dell’Isola a disporre per domani la chiusura delle scuole.

Oltre Sassari, chiusi gli istituti scolastici a Sennori, Sorso, Tula, Alghero, Porto Torres, Nuoro, Carbonia e Olbia. Ma in questo momento stanno formalizzato questa decisione tanti altri comuni della Sardegna.