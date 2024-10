La perturbazione fredda "Burian" lascia il segno anche in Sardegna, dove le temperature sono scese anche di 10 gradi toccando i 7°C nel nord dell'Isola. Secondo le previsioni alle maggiori altitudini si potrà scendere sotto lo zero. Nevicate sono attese sui rilievi principali come nella catena del Gennargentu.

Piogge e ghiaccio potrebbero creare importanti disagi sulle strade di montagna rallentando la viabilità ed esponendo gli automobilisti a situazioni di pericolo. La Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta di criticità ordinaria nell'Isola sino alle prime ore di martedì 16 febbraio.

Particolarmente interessate le aree centro-settentrionali e occidentali. Le coste settentrionali e orientali dell'isola saranno, invece, interessate da venti di burrasca da nord/nord-est e i mari risulteranno agitati o molto agitati con onde sino a 4-5 metri.