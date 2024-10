Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per precipitazioni e temporali a partire dalle 8 di oggi, venerdì 14 ottobre, e per le successive 12 ore.

Sono attese precipitazioni, da sparse a diffuse, che potranno assumere carattere temporalesco anche di forte intensità con cumulati moderati nelle 12 ore.

Fulmini, grandine e forti raffiche di vento potrebbero manifestarsi durante le precipitazioni più intense.

I settori maggiormente interessati, seppur non esclusivamente, risulteranno essere quelli settentrionale e centrale. L'attenuazione dei fenomeni è attesa in nottata.

Sempre per la giornata di oggi ha emesso un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato (codice GIALLO) dalle 8 alle 20 sui bacini Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Gallura e Logudoro.

La Protezione Civile ricorda che, in presenza di fenomeni temporaleschi, è consigliabile restare nelle proprie abitazioni.

Le persone che si trovano in un locale seminterrato o al piano terra, devono salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.

Bisogna evitare di attraversare torrenti in piena (a piedi e con qualsiasi mezzo), di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Tempo previsto per la mattina di oggi

Tempo previsto per il pomeriggio di oggi

Tempo previsto per la sera di oggi

Tempo previsto per la notte di oggi