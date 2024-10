L'estate vera e propria in Sardegna stenta a decollare. La conferma arriva dall'ultima allerta meteo diffusa dal Dipartimento della Protezione civile che per tutta la giornata di domani: si segnala livello di criticità ordinaria (allerta Gialla) per rischio idrogeologico.

Sarà meglio uscire di casa portandosi dietro l'ombrello perché sono previste piogge e temporali anche di forte intensità. Da nord a sud, sia di giorno che in serata, le piogge, secondo le previsioni dell'Arpas, potranno raggiungere i 30/50 millimetri nelle 12-24 ore.

In particolare sono previsti in mattinata temporali nel nuorese e nel cagliaritano e piogge anche intense nel Sulcis e nel sassarese. In serata la situazione si ribalterà, ma non tornerà il sereno. Le piogge porteranno a un abbassamento delle temperature. Le massime toccheranno i 27 gradi a Olbia, ma in genere si assesteranno tra i 23-24 gradi negli altri centri dell'isola. I venti saranno deboli, i mari invece saranno mossi.

L'ondata di maltempo dovrebbe lasciare la Sardegna in 24 ore. Già giovedì, infatti, il cielo tornerà ad essere sereno e le temperature saliranno nuovamente, permettendo a chi si trova già in vacanza di gustarsi spiaggia e sole.