Anche l'Univeristà di Cagliari, in seguito all'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, ha disposto la sospensione delle attività a partire dalle 15 di oggi fino al 2 ottobre.

Ecco il comunicato diffuso dall'Università e l'elenco delle attività sospese:

- attività didattiche (esempi: lezioni, esami, esercitazioni, seminari, laboratori, collaborazioni studentesche, Erasmus)

- biblioteche e attività connesse

- segreterie studenti

- discussione delle lauree

- attività congressuali

Tutte le attività in qualche modo legate al servizio agli studenti e al pubblico interromperanno il servizio nelle ore indicate.

IL PERSONALE DELL’ATENEO è invitato a lasciare gli uffici entro le 15 di oggi, e a non farvi rientro per tutta la giornata di oggi (ulteriori indicazioni al personale, relativamente alla giornata di domani, saranno comunicate nella serata di oggi).

RACCOMANDIAMO di consultare costantemente il sito web e le pagine dei social ufficiali dell’Ateneo, su cui saranno forniti aggiornamenti sulla situazione, a seguito dell’emanazione di ulteriori ordinanze.

L’Ateneo nei giorni scorsi, e anche in queste ore, è costantemente in contatto con la Protezione civile, l’Arpas e i sindaci della zona per condividere i provvedimenti da assumere, che potranno subire modifiche a seguito delle ordinanze (le modifiche saranno comunicate tempestivamente).

IL COMUNICATO SUL SITO UNICA: http://www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=31240&iso=-2&is=7

GRAZIE A STUDENTI, DOCENTI E PERSONALE DELL'ATENEO PER LA COLLABORAZIONE. CONDIVIDETE