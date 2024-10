"Alla persona che utilizzando l'immagine del mio profilo ha creato un post falso in cui si sostiene il contrario, che sta girando ora soprattutto via whatsapp, vorrei ricordare che parliamo della sicurezza delle persone e dei bambini", scrive il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

"Esiste una differenza tra uno scherzo e un fatto di questa gravità: questo è un reato - afferma il Sindaco - , per cui stiamo attivando ogni azione possibile con la Questura per rintracciare l'autore. L'allerta meteo prevista per oggi è confermata, vi chiedo cortesemente di condividere questo post".

I cittadini cagliaritani hanno accolto l'invito di Zedda ed in oltre 3200 lo hanno condiviso. Il sindaco ha segnalato il post falso alla Questura di Cagliari.

La polizia postale è attivamente impegnata alla ricerca dell'autore.