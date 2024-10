L'allerta emessa ieri dalla Protezione civile viene elevata a criticità elevata (codice rosso) in gran parte della regione. Le previsioni di peggioramento meteo si sono realizzate e il codice diventa rosso per tutta la parte meridionale e orientale della Sardegna: Montevecchio, Iglesiente, Campidano, Flumendosa – Flumineddu e Gallura.

Il Tirso viene elevato a criticità moderata (codice arancio). Infine per il Logudoro permane la criticità ordinaria (codice giallo).

L’innalzamento parte, in tutte le zone di allertamento, dalle 14 di oggi e vige sino alle 12 di domani quando dovrebbe verificarsi una sostanziale attenuazione dei fenomeni con conseguente declassamento del codice a giallo in tutte le zone di allertamento con l’eccezione del Logudoro in cui è previsto il codice verde.

L’assessore della Difesa dell’Ambiente con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, rinnova l'appello alla popolazione di seguire le misure di precauzione presenti sul sito istituzionale civile e ai sindaci di attuare le procedure previste dal Manuale delle allerte e dai piani comunali di protezione civile.

Il Centro funzionale decentrato emetterà, come per lo scorso evento, periodici aggiornamenti sul sito della Protezione civile a partire dalle ore 15.