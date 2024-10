Oltre a Cagliari scuole chiuse anche a Quartu, Selargius e Capoterra, nell'hinterland del capoluogo, per l'allerta meteo di oggi.

Proprio il territorio di Capoterra venne stato colpito da una alluvione nell'ottobre 2008 che causò la morte di quattro persone. Chiusa anche la Cittadella universitaria di Monserrato dove verranno sospese tutte le attività didattiche e le lauree.

L'Ateneo ha quindi invitato i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo a non recarsi sul posto. Anche negli altri poli universitari, dislocati nella città di Cagliari sono sospese le attività didattiche e le lauree, ma in questo caso i docenti e il personale tecnico-amministrativo possono recarsi al lavoro, salvo i casi per i quali ci siano difficoltà determinate dagli eventi (per raggiungere la sede di lavoro per via dei trasporti, o difficoltà familiari determinate dal fatto che i figli non vanno a scuola).

Il codice rosso (sono previste nelle prossime ore forti piogge sul Cagliaritano) ha suggerito ai sindaci la massima prudenza. Proprio in queste ore le amministrazioni hanno disposto la chiusura di tutti gli istituti cittadini di ogni ordine e grado.

Una misura per limitare i pericoli negli spostamenti in auto tra casa e scuola. Le previsioni parlano di precipitazioni sparse con possibilità di grandinate e raffiche di vento con un allerta meteo massimo.