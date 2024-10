“Il Centro Funzionale Decentrato Regionale, sulla base dei dati registrati dalle stazioni della rete fiduciaria in telemisura e su quanto comunicato dal settore meteo, informa che non si sono registrate piogge nelle ultime due ore, inoltre il fenomeno metereologico temporalesco sul mare si sta spostando verso Est e nel breve periodo non interesserà la nostra isola”.

È questo il messaggio divulgato dalla Protezione civile con il bollettino pubblicato alle 4 di questa mattina in merito all’aggiornamento della criticità idrogeologica prevista per la giornata di oggi.

L’ultimo aggiornamento è stato, invece, pubblicato qualche ora fa.

“Il Centro Funzionale Decentrato Regionale, sulla base dei dati registrati dalle stazioni della rete fiduciaria in telemisura e su quanto comunicato dal settore meteo, informa che attualmente si è registrata qualche modesta pioggia nell'area circostante Villacidro; perdura il fenomeno metereologico temporalesco sul mare, con direzione Est”.