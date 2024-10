Il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile, a seguito dell'avviso del Dipartimento meteoclimatico dell'Arpas, ha emesso un avviso che mantiene il codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico sulle zone di allerta Flumendosa-Flumineddu e Gallura per tutta la giornata di domenica 22 gennaio.

Declassato a giallo, invece, il codice dell'Iglesiente sino alla mezzanotte di oggi. Codice giallo, sempre sino alla mezzanotte, anche per il resto dell'Isola, tranne Montevecchio rimasto verde.

La Sala operativa regionale integrata sta lavorando a pieno regime per rispondere alle richieste di soccorso. "Viste le avverse condizioni meteo invito nuovamente alla massima prudenza e attenzione", spiega l'assessora della Difesa dell'Ambiente Donatella Spano, che sta seguendo l'evoluzione del fenomeno direttamente dal Dipartimento meteoclimatico dell'Arpas di Sassari.

"Come infatti previsto dalle norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo i fenomeni meteo occorre limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni stessi, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Ricordo che i bollettini emessi del Centro funzionale hanno una finalità di Protezione civile e cioè servono affinché le autorità di protezione civile attivino le procedure per la messa in sicurezza della popolazione".

"Procedono le attività di tutto il Sistema regionale di protezione civile per la gestione dell'emergenza neve. La Sala operativa regionale integrata è in aggiornamento continuo con i sindaci dei territori che presentano criticità per neve. Tutte le istituzioni, dalla Regione, alle Prefetture, alle Province e ai Comuni stanno facendo la propria parte e voglio ringraziare in particolare i sindaci e l'amministratore straordinario della Provincia di Nuoro", ha concluso Spano.